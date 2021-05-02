Огнеборцы: в Красноярске введены штрафы за шашлыки до 400 тысяч рублей

Специалисты администрации и контролирующие органы МЧС будут проверять всех нарушителей, а также следить за исполнением правил пожарной безопасности с помощью квадрокоптера. Нарушителям на месте выпишут штраф», — заявила Юлия Сергеева, помощник по связям с общественностью главного управления ГО, ЧС и ПБ администрации Красноярска.