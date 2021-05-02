Огнеборцы: в Красноярске введены штрафы за шашлыки до 400 тысяч рублей
В районном центре и окрестностях с 30 апреля введен режим, запрещающий разведение открытого огня. За нарушениями обещают следить с квадрокоптеров.
Специалисты администрации и контролирующие органы МЧС будут проверять всех нарушителей, а также следить за исполнением правил пожарной безопасности с помощью квадрокоптера. Нарушителям на месте выпишут штраф», — заявила Юлия Сергеева, помощник по связям с общественностью главного управления ГО, ЧС и ПБ администрации Красноярска.
Размер штрафных санкций достаточно суровый — для простых граждан-поджигателей он составит 2…4 тыс. рублей, для должностных лиц 15…30 тыс. рублей, для предпринимателей 40 тыс., для юрлиц 200…400 тыс. рублей.