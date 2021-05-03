Новый проект ГСК «Арбан» — СЕМЕЙНЫЙ КВАРТАЛ «БАРБАРИС»: все для детей и их родителей.

4 мая 2021 г. компания «Арбан» объявила о старте продаж квартир в квартале «Барбарис». Изюминкой проекта — абсолютно новые семейные планировки и уникальный двор, больше похожий на парк развлечений.

Миссия нового жилого комплекса объединять поколения ради счастливого будущего.

В мире индивидуалистов, где каждый в своей комнате, в своем гаджете, в своих мыслях, мы задумались о том, что понятие семья, к сожалению, начинает утрачивать свой смысл. Ритм жизни за последние 20 лет стремительно ускорился. И часто не хватает времени, и порой нет сил. Но жизнь ваших детей, она здесь и сейчас! Поэтому в новом жилом комплексе „Барбарис“ мы предусмотрели все, чтобы вы прожили ее вместе», — комментируем Ирина Одинец, директор по продажам и маркетингу группы строительных компаний «Арбан».

Жилой комплекс на 576 квартир удобно расположен в непосредственной близости от микрорайона «Взлетка» на пересечении крупных транспортных магистралей города — улиц Мужества, Шахтеров и Молокова. Семейный квартал «Барбарис» — это четыре 17-этажных абсолютно новых кирпичных дома с уникальным благоустройством двора, больше похожим на парк развлечений. Здесь будет интересно и детям, и взрослым. В одном из домов разместится семейный соседский центр на 150 кв.м., где можно весело провести время с друзьями в непогоду, а в другом доме запроектирован частный детский сад на 50 мест.

Французские балконы вместо традиционных

В ЖК «Барбарис» ГСК «Арбан» изменила подход к восприятию жилого пространства и отказалась от традиционных балконов, заменив их французскими. Таким образом, в каждой квартире станет больше функционального пространства, без потери свежего воздуха и света. А для хранения вещей, вроде велосипедов, шин, колясок (все что часто оказывается на балконе) застройщик предусмотрел кладовые комнаты на цокольных этажах домов.

Впервые в Красноярске — предложен новый подход к размещению кондиционеров.

Прислушиваясь к пожеланиям покупателей, в «Арбан» запроектировали открытые общественные балконы на каждом этаже. Именно там жильцы будут размещать наружные блоки сплит-систем. Застройщик обеспечит необходимые коммуникации до каждой квартиры и централизованный отвод конденсата. Жильцам останется только осуществить разводку по своей квартире. Это решение позволит устранить проблему с бессистемной и неконтролируемой установкой кондиционеров на фасадах домов и сохранит эстетичный архитектурный облик

жилого комплекса.

16 абсолютно новых планировок

Впервые застройщик предлагает считать в планировках не метры и не комнаты, а спальни. Все квартиры в ЖК «Барбарис» — семейные, самая маленькая из которых 47 кв.м.. И даже здесь, в единственной спальне, есть ниша для установки детской кроватки. А в самой просторной 114-метровой квартире спроектирована отдельная игровая — это know how проекта — планировочное решение, впервые представленное в Красноярске!

Новые планировки также призваны возрождать семейные ценности и создавать возможности для человеческого общения:

с отдельными спальнями для каждого члена семьи;

с дополнительными комнатами, чтобы приглашать погостить бабушек и дедушек;

местами для общения и игр (игровые пространства с окном);

с большими светлыми гостиными.

Подземный паркинг

Для автомобилей предусмотрен подземный паркинг на 254 машино-мест с доступом на лифте с этажа и гостевая наземная парковка на 77 машино-мест. В подземном паркинге запрокетированы станции для зарядки электромобилей и система подкачки шин.

Инженерные решения

Традиционно во всех домах от «Арбан» используются современные инженерные решения, соответствующие классу объекта: горизонтальная разводка отопления, система удаленного учета показаний счетчиков, бесконтактные кнопки выхода с инфракрасными датчиками, IP-домофония и СКУД, альпийские форточки, скоростные бесшумные лифты OTIS, кладовые в цоколе, сквозные подъезды и многое другое. Во всех домах отсутствуют мусоропроводы, что дает возможность организовать раздельный сбор мусора.

Отделка white-box

Все квартиры будут сдавать в предчистовой отделке. Она включает в себя подготовку пола к укладке покрытия (звукоизоляция, цементная стяжка), выравнивание стен (шпатлевка), монтаж натяжного белого матового потолка с закладными под установку люстр, гардин и встраиваемого шкафа, установку металлопластиковых окон с защитой открывания детьми и металлической входной двери, разводку электрики и установку розеток и выключателей, противопожарные системы, горизонтальную разводку отопления и приборы учета, а также установку минимально необходимой сантехники.