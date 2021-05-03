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Красноярский край стал вторым в России по количеству строящихся многокомнатных квартир

Красноярский край стал вторым в России по количеству строящихся многокомнатных квартир
Иллюстрация: pixabay.com

Корпорация ДОМ.РФ опубликовала статистику по количеству строящихся квартир разных типов в регионах России. По абсолютному их числу край не попал даже в первую десятку.

#НОВОСТИ
На долю квартир с двумя и более комнатами в общем объеме жилого строительства Красноярского края приходится 62%. Такие данные на 1 апреля 2021 года приводит госкорпорация ДОМ.РФ. Это второй результат среди регионов России с объемом долевого строительства свыше 1 млн кв. м. — больше только в Пермском крае (65%).
 
Больше всего в Красноярском крае строят двухкомнатных квартир — на их долю приходится 39% общей стройки. Однокомнатные занимают в ней 38%, а оставшиеся 23% — это квартиры с тремя и более комнатами.
 
В целом же в регионе сейчас строится 37 355 квартир. Это 12 место по стране. Лидируют здесь ожидаемое Москва и Санкт-Петербург — 283 792 и 214 702 квартиры соответственно. Далее идут Московская область (192 325 квартир) и Краснодарский край (158 333 квартиры).
 
Красноярский край стал вторым в России по количеству строящихся многокомнатных квартир 1
В целом в России преобладает строительство однокомнатного жилья — по состоянию на конец I квартала из 1,83 млн строящихся по долевой схеме квартир 967 тыс. приходилось на однокомнатное жилье (53%). Такая структура предложения жилья застройщиками обусловлена высокой востребованностью однокомнатных квартир населением», — говорят в ДОМ.РФ.
При этом порядка 30% строящегося жилья приходится на квартиры площадью 35-45 кв. м. Далее — 21% — идут жилища площадью 55-70 кв. м..
Автор: Евгений Волошинский
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