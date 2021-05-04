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«Аэрофлот» увеличил число рейсов между Красноярском и Москвой

Даня Шевель
Даня Шевель. Иллюстрация: vk.com/kja.aero

Новые рейсы вводят на период работы весенне-летнего расписания аэропорта. Сохранятся ли они впоследствии — неизвестно. Помимо Красноярска нововведение коснулось еще девяти городов РФ.

#НОВОСТИ
Число рейсов Красноярск — Москва — Красноярск, выполняемых компанией «Аэрофлот» летом 2021 года будет увеличено с 21 до 35 в неделю, сообщили в пресс-службе перевозчика. Большая часть новых рейсов стартует в июне и будет доступна до конца октября.
 
Как рассказали в компании, решение об увеличении числа перелетов продиктовано высоким спросом на этом направлении.
Промышленные центры Урала и Сибири — традиционные пункты деловых поездок. А в летнее время, на фоне бума внутреннего туризма, многие направляются на восток с целью ознакомиться с неповторимыми достопримечательностями и провести отдых в окружении прославленных природных красот», — говорят в «Аэрофлоте».
Помимо Красноярска авиаперевозчик увеличил число рейсов между Москвой и Екатеринбургом, Иркутском, Нижневартовском, Новосибирском, Новым Уренгоем, Оренбургом, Самарой, Томском и Хабаровском.
Автор: Евгений Волошинский
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