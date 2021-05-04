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В магазинах сети «Командор» в честь Дня Победы появятся «Деревья жизни»

В магазинах сети «Командор» в честь Дня Победы появятся «Деревья жизни»
Иллюстрация: prkomandor

В магазинах сети «Командор» будут установлены специальные стенды в виде деревьев. Каждый посетитель сможет повесить на веточки белого бумажного голубя с информацией о ветеране ВОВ.

#НОВОСТИ

Как рассказали представители торговой сети, бумажный голубь олицетворяет собой послание-благодарность ветеранам за жизнь и мирное небо над головой.

Мы бережно храним память о подвигах наших героев. В этом году мы впервые решили провести акцию „Дерево жизни“, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне», — говорит PR-менеджер компании „Командор“ Анна Романова.

«Деревья жизни» будут переданы в Красноярский краеведческий музей. А информация, размещенная на голубях, будет внесена в музейный список участников Великой Отечественной войны и сохранена.

Отметим, акция будет проходить с 3 мая по 10 мая в трех магазинах торговой сети:

-Гипермаркет «Командор» (ул. 78 Добровольческой бригады, 12);
 
-Гипермаркет «Аллея» (ул. Говорова, 57);
 
-Гипермаркет «Аллея» (пр. 60 лет образования СССР, 24а).

 

Автор: Юлия Тарабан
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