В магазинах сети «Командор» в честь Дня Победы появятся «Деревья жизни»
В магазинах сети «Командор» будут установлены специальные стенды в виде деревьев. Каждый посетитель сможет повесить на веточки белого бумажного голубя с информацией о ветеране ВОВ.
Как рассказали представители торговой сети, бумажный голубь олицетворяет собой послание-благодарность ветеранам за жизнь и мирное небо над головой.
Мы бережно храним память о подвигах наших героев. В этом году мы впервые решили провести акцию „Дерево жизни“, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне», — говорит PR-менеджер компании „Командор“ Анна Романова.
«Деревья жизни» будут переданы в Красноярский краеведческий музей. А информация, размещенная на голубях, будет внесена в музейный список участников Великой Отечественной войны и сохранена.
Отметим, акция будет проходить с 3 мая по 10 мая в трех магазинах торговой сети: