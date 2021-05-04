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Районы Красноярского края получат 106 миллионов рублей за развитие налогового потенциала

Районы Красноярского края получат 106 миллионов рублей за развитие налогового потенциала
Иллюстрация: fsin-mag.ru

Правительство Красноярского края поощрит муниципалитеты за содействие развитию налогового потенциала — власти края направят территориям 106 млн рублей.

#НОВОСТИ
Муниципалитеты смогут сами выбрать, куда вложить деньги — это может быть развитие или ремонт учреждений, покупка техники, строительство объектов жизнеобеспечения и другие нужды. 
Министр финансов региона Владимир Бахарь отметил, что такая форма поддержки территорий дает им стимул к дальнейшему росту налоговых поступлений и совершенствованию системы налогообложения. 
В то же время помощь из краевого бюджета позволяет поддержать реализацию конкретных направлений и решить насущные проблемы, — отметил чиновник. 
Финансовая поддержка будут направлена районам в размере прироста поступлений отдельных налоговых доходов: единого сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, налога на имущество физических лиц, земельного налога.
Отметим, деньги выделены в рамках госпрограммы «Содействие развитию местного самоуправления».
Автор: Юлия Тарабан
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