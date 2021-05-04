Районы Красноярского края получат 106 миллионов рублей за развитие налогового потенциала

Правительство Красноярского края поощрит муниципалитеты за содействие развитию налогового потенциала — власти края направят территориям 106 млн рублей.

Муниципалитеты смогут сами выбрать, куда вложить деньги — это может быть развитие или ремонт учреждений, покупка техники, строительство объектов жизнеобеспечения и другие нужды.

Министр финансов региона Владимир Бахарь отметил, что такая форма поддержки территорий дает им стимул к дальнейшему росту налоговых поступлений и совершенствованию системы налогообложения.

В то же время помощь из краевого бюджета позволяет поддержать реализацию конкретных направлений и решить насущные проблемы, — отметил чиновник.

Финансовая поддержка будут направлена районам в размере прироста поступлений отдельных налоговых доходов: единого сельскохозяйственного налога, налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, налога на имущество физических лиц, земельного налога.

Отметим, деньги выделены в рамках госпрограммы «Содействие развитию местного самоуправления».