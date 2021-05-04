Где смотреть салют в честь Победы в Красноярске

В 2021 году на 9 Мая праздничной фейерверк будет запущен из трех точек в Центральном и Советском районах Красноярска.

Победные залпы разноцветного огня будут запущены с баржи напротив гостиницы «Огни Енисея», с острова Татышев в районе ТЦ «Июнь» и с вантового моста.

Салют продлится 15 минут: с 22:45 до 23:00. Организаторы запланировали несколько залпов. Самый высокий достигнет 300 метров в высоту.

Напомним, стоимость праздничного салюта, согласно стартовой цене контракта, составила более 3 млн рублей. Заказчиком выступило управление делами губернатора и правительства Красноярского края.

Добавим, из-за пандемии принято решение не проводить массовые мероприятия, посвященные празднованию 9 Мая. Акция «Бессмертный полк» переведена в онлайн-формат.