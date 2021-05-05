Инфраструктуру в Красноярском крае собираются строить за счет бюджетных кредитов

Это очередной экономический эксперимент, в котором будет участвовать регион. Помимо него этот новый инструмент планируют обкатать на еще трех территориях.

Проекты территориального развития в Красноярском крае будут реализовывать за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Такое поручение правительству РФ и региональному кабмину дал президент страны по итогам послания Федеральному Собранию. Документ опбликован на сайте Кремля .

Теперь власти должны будут «обеспечить подготовку и реализацию пилотных проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов».

Порядок отбора проектов, должен быть утвержден до 1 июня 2021 года.

Помимо Красноярского края этот инструмент опробуют в Нижегородской и Челябинской области, а также в Ямало-Ненецкого автономном округе. К его реализации привлекут «Газпром», «РЖД» и другие «заинтересованные организации».

В рамках инфраструктурного бюджетного кредитования регионы должны до конца 2023 года получить не менее 500 млрд рублей на срок от 15 лет и не дороже, чем 3% годовых.

Первый доклад по итогам реализации пилотных проектов назначен на 1 сентября 2021 года. Далее они будут проходить один раз в год.