В Красноярском крае определят лучшие предприятия по наставничеству
Основная цель конкурс: отобрать самые эффективные наставнические практики, чтобы тиражировать их на других производствах. Причем не только в регионе, но и по стране.
В Красноярском крае стартовал конкурс «Лучшие практики наставничества — 2021». Об этом рассказали в местном Министерстве экономики и регионального развития.
Проходить конкурс будет в рамках национального проекта «Производительность труда». Участие в нем смогут принять участие предприятия, вошедшие в нацпроект. Таких в крае сегодня 60.
Победителей определят в четырех номинациях:
- «В области повышения производительности труда»;
- «В профессиональном самоопределении»;
- «В профессиональном развитии молодежи»;
- «В области прорывных технологий».
Объявят их в июле 2021 года. Практики-призеры представят на всероссийском конкурсе.
Опыт наставничества будет распространен как в стенах „родного“ предприятия, так и в других российских компаниях. Уверен, что наши люди достойно представят регион на всероссийском уровне», — говорит министр экономики и регионального развития региона Егор Васильев.
Подробнее о конкурсе — на сайте ведомства. Здесь же можно найти образцы заявки для подачи по электронной почте PYA@econ-krsk.ru или PSI@econ-krsk.ru. Вопросы можно задать по телефону (391) 211-01-98.