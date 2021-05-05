В Красноярском крае определят лучшие предприятия по наставничеству

Основная цель конкурс: отобрать самые эффективные наставнические практики, чтобы тиражировать их на других производствах. Причем не только в регионе, но и по стране.

В Красноярском крае стартовал конкурс «Лучшие практики наставничества — 2021». Об этом рассказали в местном Министерстве экономики и регионального развития.

Проходить конкурс будет в рамках национального проекта «Производительность труда». Участие в нем смогут принять участие предприятия, вошедшие в нацпроект. Таких в крае сегодня 60.

Победителей определят в четырех номинациях:

«В области повышения производительности труда»;

«В профессиональном самоопределении»;

«В профессиональном развитии молодежи»;

«В области прорывных технологий».

Объявят их в июле 2021 года. Практики-призеры представят на всероссийском конкурсе.

Опыт наставничества будет распространен как в стенах „родного“ предприятия, так и в других российских компаниях. Уверен, что наши люди достойно представят регион на всероссийском уровне», — говорит министр экономики и регионального развития региона Егор Васильев.

Подробнее о конкурсе — на сайте ведомства. Здесь же можно найти образцы заявки для подачи по электронной почте PYA@econ-krsk.ru или PSI@econ-krsk.ru. Вопросы можно задать по телефону (391) 211-01-98.