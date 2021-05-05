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Скончался генеральный директор Енисейского речного пароходства Олег Шпагин

Олег Шпагин
Олег Шпагин. Иллюстрация: Норникель

Компанией он руководил последние два года своей жизни, но связан с ней был почти шесть лет. Что послужило причиной смерти, не сообщается. Прощание состоится через три дня.

#НОВОСТИ
Генеральный директор Енисейского речного пароходства («Норникель-ЕРП») Олег Шпагин умер в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе компании. О причинах смерти, речники не говорят.
 
На момент кончины Шпагину было 49 лет. Енисейским речным пароходством он руководил с 2019 года. До этого он с 2015 года возглавлял красноярский транспортный филиал «Норникеля», был главой координационного совета группы компаний «Енисейского речного пароходства», а также являлся председателем совета директоров АО «ЕРП». А еще раньше — с 2009 года — он руководил красноярским аэропортом.
 
За свою трудовую биографию Шпагин был награжден множеством почетных наград и знаков отличия.
 
Руководство Енисейского речного пароходства, АО «ЕРП», Красноярского судоремонтного центра, Подтесовской РЭБ флота, Ермолаевской РЭБ флота, Красноярского речного порта, Енисейского баскомфлота и Совет ветеранов выражают искренние соболезнования родным и близким Олега Шпагина.
 
Прощание состоится 8 мая 2021 года в здании Енисейского речного пароходства (Красноярск, ул. Бограда, 15) с 11:00 до 13:00.
Автор: Петр Савельев
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