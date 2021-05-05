Скончался генеральный директор Енисейского речного пароходства Олег Шпагин

Компанией он руководил последние два года своей жизни, но связан с ней был почти шесть лет. Что послужило причиной смерти, не сообщается. Прощание состоится через три дня.

Генеральный директор Енисейского речного пароходства («Норникель-ЕРП») Олег Шпагин умер в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе компании. О причинах смерти, речники не говорят.

На момент кончины Шпагину было 49 лет. Енисейским речным пароходством он руководил с 2019 года. До этого он с 2015 года возглавлял красноярский транспортный филиал «Норникеля», был главой координационного совета группы компаний «Енисейского речного пароходства», а также являлся председателем совета директоров АО «ЕРП». А еще раньше — с 2009 года — он руководил красноярским аэропортом.

За свою трудовую биографию Шпагин был награжден множеством почетных наград и знаков отличия.

Руководство Енисейского речного пароходства, АО «ЕРП», Красноярского судоремонтного центра, Подтесовской РЭБ флота, Ермолаевской РЭБ флота, Красноярского речного порта, Енисейского баскомфлота и Совет ветеранов выражают искренние соболезнования родным и близким Олега Шпагина.

Прощание состоится 8 мая 2021 года в здании Енисейского речного пароходства (Красноярск, ул. Бограда, 15) с 11:00 до 13:00.