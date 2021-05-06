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Алексей Молчанов, «Business&Business» – об имитации в природе и в бизнесе

Алексей Молчанов, «Business&Business» – об имитации в природе и в бизнесе
Иллюстрация: коллаж ДК

В дикой природе животные часто имитируют кого-то или что-то. Как правило, имитация служит двум целям: привлечь или испугать. Привлекают партнёра или добычу, а пугают естественно врагов.

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Алексей Молчанов, «Business&Business»

Последнее время в построении и развитии бизнеса стали чаще использовать имитацию. Поэтому, в зависимости от того, какое впечатление на вас стремятся произвести, вы можете сделать вывод, как к вам относятся - как к партнеру, как к добыче или как к врагу.

Например, сейчас модно демонстрировать успешный успех. Смотрите чего я достиг, вступайте в мою команду, и у вас все это будет. У меня всегда возникает вопрос: «А у кого это уже есть? Кто в твоей команде достиг того же?» Об учителе судят по его ученикам, о руководителе - по его сотрудникам...

Когда речь идёт о клиенте, то маркетинг и сервис должны дополнять друг друга. Иначе привлекательное предложение со страниц глянцевого журнала благодаря отвратительному сервису или неподобающему продукту превращаются в «мышеловку для клиента». И, вырвавшись из неё, человек будет считать своим долгом предупредить остальных.

Почему же тогда некоторые бизнесы продолжают рассматривать клиентов или сотрудников как добычу? Потому что ещё до сих пор слабо развиты репутационные сервисы: мало кто оставляет отзывы, мало кто собирает информацию перед принятием решения. Бизнес следует за выгодой и реагирует на потери. Если они незначительные, то зачем меняться?

Посмотрите, как с отзывами работают крупные авиаперевозчики и маленькие управляющие компании. Разница колоссальная. Почему? Потому что уровень воздействия и связанных с ним рисков в первом и втором случае отличаются на порядок.

И несмотря на то, что сейчас много разговоров, о том, что клиент - это друг, партнёр и брат, большинство бизнесов, исходя из инструментов, которыми пользуются, демонстрируют, что в клиенте видят добычу.

Учитесь видеть сквозь занавес слов. Настоящие ценности всегда в действиях.

 

Автор: Петр Савельев
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