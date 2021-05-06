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Банк России показал коллекцию монет в оперном театре

Банк России показал коллекцию монет в оперном театре
Иллюстрация: Банк России

Двадцать памятных монет из драгоценных металлов, посвященных театру, можно увидеть в Красноярском театре оперы и балета. Правда, выставлены не сами монеты, а их увеличенные фотографии.

#НОВОСТИ

Всего в коллекции Банка России около ста монет, посвященных театру, первая из них выпущена более 30 лет назад. Для выставки в оперном отобрали самые интересные с точки зрения значимости изображенных сюжетов и наиболее выразительные по исполнению монеты.

В монетах застыли сюжеты из «Щелкунчика» и «Спящей красавицы». Вы увидите на них и портреты наших любимых театральных деятелей - Аркадия Исааковича Райкина и Константина Сергеевича Станиславского», - прокомментировал культурное событие управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Изображения сопровождаются и техническим описанием – как была изготовлена монета, из какого металла, каким образом чеканилась, а также интересными фактами из жизни композиторов и драматургов, которым посвящены монеты, историей создания различных театральных постановок.

Авторы выставки постарались показать наиболее значимые сюжеты из истории театра – и драматического, и оперного и балетного искусства. Экспозиция работает до 18 мая.

 

 

Автор: Петр Савельев
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