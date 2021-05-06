В темпе лета: Проспект Мира точно станет пешеходным

В мэрии подтвердили, что Проспект Мира будет пешеходным в выходные дни лета. Но это не единственное нововведение.

Администрация Красноярска призвала предпринимателей, чей бизнес расположен в зданиях по Мира, выходить на улицы в прямом смысле. Кафе и ресторанам — выносить столики и барные стойки прямо на улицу, магазинам — импровизированные торговые ряды. По мнению мэрии, это самый безопасный в период пандемии способ обслуживания клиентов.

Чтобы торгово-ресторанные ряды не создавали визуальный разнобой, власти разработали гайдлайн для оформления в едином стиле.

Пешеходные выходные на Мира стартуют 29 мая и продлятся до 19 сентября.