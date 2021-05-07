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Доходы Александра Усса за прошлый год выросли на 7,6 млн рублей

Доходы Александра Усса за прошлый год выросли на 7,6 млн рублей
Иллюстрация: krskstate.ru

На сайте правительства Красноярского края опубликовали декларацию о доходах губернатора и его супруги за 2020 год. Если глава региона заработал больше, то его жена — меньше, чем годом ранее.

#НОВОСТИ
В 2020 году губернатор Красноярского края Александр Усс заработал примерно 30,2 млн рублей. Такие данные указаны в его декларации о доходах. Годом ранее эта цифра была на уровне 22,6 млн.
 
В собственности главы региона по-прежнему четыре земельных участка общей площадью 224,6 тысячи кв.м., два жилых дома по 324,2 и 643,9 кв. м., четыре дачных дома, общая площадь которых составляет 504 кв.м., хозяйственное сооружение (114 кв.м.) и нежилое здание (327,8 кв.м.). Из транспортных средств — автомобили Land Rover и Range Rover.
 
Доходы супруги губернатора в 2020 году снизились с 17 млн рублей до примерно 16,4 млн. Она владеет тремя участками земли общей площадью 75,7 тысячи кв. м., жилым домом на 1 074,5 «квадрата», двумя квартирами (167,8 и 162,4 кв.м.), тремя нежилыми помещениями (956,7 кв. м. общей площади), нежилым зданием (889,7 кв.м.) и баней (24 кв.м.). Также за ней числится гараж, гараж-бокс и два машиноместа. Из транспорта: автомобили Land Rover, Range Rover и Lexus GS 300, мотолодка Silver, маломерное судно Silverado 31А и прицеп.
 
Напомним, в 2017 году, когда Александр Усс был назначен на пост временно исполняющего обязанности губернатора Красноярского края, его доход составил 221,6 млн рублей (из которых почти 193 млн — это наследство), а доход супруги — 52,5 млн рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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