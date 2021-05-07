«С горячим приветом от щедрых Советов»»: музей GEOS открывает патриотическую выставку

Новая экспозиция посвящена Победе в Великой Отечественной войне и рассказывает о том, какое значение имела работа геологов во время войны и в первые годы после.

За четыре тяжелейших года геологами было открыто месторождений полезных ископаемых в несколько раз больше, чем за всю предыдущую историю России: а все для того, чтобы суметь победить в ресурсно неравной борьбе с фашистской Германией.

На выставке представлены разновидности образцов месторождений, открытых в годы войны, которые обеспечили как саму Победу, так и развитие Советского Союза в последующие годы; позволили нашей стране устремиться в космос, создать мощный оборонительный потенциал, применить полезные ископаемые в быту и жизни: от обогрева наших домов до создания высокотехнологичных приборов.

Гости музея узнают, почему из каждых десяти пуль, посланных фронту в годы Великой Отечественной войны, восемь дал именно Казахстан; свойства какого сплава «раскусили» во время Второй Мировой так, что он вытеснил из авиации даже крылатый металл алюминий и как связаны Норильск и превосходство по боевым качествам Т-34 над танками противника.

Выставка продлится до 31 мая, вход бесплатный, но по предварительной записи (тел. 252-2946), ношение масок обязательно.