В Омской области продолжают поиск министра здравоохранения региона, пропавшего на охоте

Известно, что Александр Мураховский пропал 7 мая в лесах Большеуковского района. Он выехал на квадроцикле с охотобазы в деревне Поспелово, но сообщил друзьям, что застрял в болоте.

В поисковой операции задействованы около ста человек, сообщают СМИ, поиски были приостановлены на ночь и утром продолжились. Накануне стало известно, что квадроцикл Мураховского был обнаружен в 6,5 километрах от охотобазы, однако в какую сторону мог пойти сам охотник, неизвестно. Друзья пытались самостоятельно найти его в течение суток, и только 8 мая сообщили о произошедшем в полицию.

Как сообщает Город55, мобильный телефон главы минздрава включен, но связь с ним неустойчивая.

До назначения на пост министра здравоохранения Александр Мураховский возглавлял Омскую больницу скорой медицинской помощи №1. Именно туда был доставлен в августе прошлого года политик Алексей Навальный.