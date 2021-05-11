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«ТОИРУС»: как снизить издержки на производстве и в энергетике

«ТОИРУС»: как снизить издержки на производстве и в энергетике
Иллюстрация: «Челябинский инновационный центр»

Цифровая копия предприятия позволяет продлить жизнь любого производственного оборудования и сэкономить на его обслуживании. Программно-технический комплекс «ТОИРУС» - оптимальное решение.

#МАТЕРИАЛЫ ПАРТНЕРОВ

Наличие сложного дорогостоящего оборудования и развитых инженерных сетей обеспечивают любому производственному предприятию конкурентные преимущества. Разумеется, любые аварии или выход из строя чреваты внушительными убытками. Особенно сложно следить за исправностью механизмов и их комплектующих в крупных компаниях с большим географическим разбросом производств.

Сократить издержки, связанные с аварийным выходом из строя сложной и дорогостоящей техники, позволяет «умный» сервис «ТОИРУС», работа которого основывается на систематизации и оптимизированном контроле обслуживания и ремонта оборудования.

Его разработкой и внедрением с 2015 г. занимаются специалисты ООО «Челябинский инновационный центр». Компания представлена на рынке с 2012 года и специализируется на реализации высокотехнологичных инновационных проектов.

Сервис «ТОИРУС» позволяет продлить жизнь любого производственного оборудования и экономить на его обслуживании, контролировать работу персонала на объекте. А в случае аварии или поломки он подскажет, где произошел сбой и по чьей вине. Любой руководитель предприятия обязательно оценит, насколько упрощается осуществление учета и контроля процессов обслуживания оборудования. И делать это можно дистанционно, из любой точки планеты.

Программно-технический комплекс «ТОИРУС» включает в себя специальное ПО с возможностью работы на различных аппаратных платформах и по различным алгоритмам. Благодаря этому он эффективно применяется в самых различных отраслях: на производстве, в энергетике. «ТОИРУС» может повысить эффективность работы сервисных компаний и ресурсоснабжающих организаций. В том числе, сервис используется на таких производственных предприятиях, как ООО «Кварцверке Ульяновск», АО «Балашейские пески», ООО «Делетрон» (ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»).

Комплекс «ТОИРУС» состоит из серверной части, оптимизированного рабочего места, и мобильного приложения. Мобильное приложение позволяет собирать данные на месте проведения работ через QR-коды и RFID- и NFC-метки; фиксировать промежуточные и финальные результаты каждой операции, отправлять данные на сервер. «ТОИРУС» совместим с любой ERP-системой и обеспечивает двусторонний обмен данными. С ним производство будет под круглосуточным контролем, а документооборот предельно прозрачен.

Благодаря тому, что все процессы фиксируются в электронных журналах и данные хранятся в цифровом виде, в любой момент будут доступны истории измерений, осмотров, ремонтов и ТО.

Технологическая платформа «ТОИРУС» продолжает активно развиваться, дополняется новыми опциями.

Одной из наиболее актуальных и соответствующих мировым трендам опций является возможность контроля загруженности оборудования, сотрудников, производства в целом. В соответствии со спецификой предприятия специалисты компании помогут выявить наиболее индикативные показатели загрузки производства, что позволит менеджменту всегда держать руку «на пульсе» предприятия.

Для крупных производственных и сервисных предприятий возможно создание программного комплекса по индивидуальным требованиям, что позволяет повысить производительность труда, уменьшить затраты и обеспечить всесторонний контроль за процессами технического обслуживания и ремонта.

Более подробно ознакомиться со всей информацией и обратиться за предоставлением демо-версии программного обеспечения «ТОИРУС» можно на сайте компании www.tiirs.ru.

 

Автор: Александр Вознесенский
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