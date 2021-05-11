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Что читать в мае? Книги с пользой с Марией Райдер

Что читать в мае? Книги с пользой с Марией Райдер
Иллюстрация: коллаж ДК

Книги для руководителей и предпринимателей, которые смотрят в будущее и находят в нем возможности для развития, интересуется развитием технологий, бизнес-процессов и будущим человечества.

#МНЕНИЯ

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о книгах издательства «Альпина». И с удовольствием представляет новинки. Май — первый по-настоящему тёплый весенний месяц, и мы приготовили для вас подборку горячих новинок. С ними загорать на майском солнце будет ещё приятнее!

 

Кристина Вазовски

Подкаст за две недели: от идеи до монетизации

Что читать в мае? Книги с пользой с Марией Райдер 1В своей книге Кристина Вазовски учит бороться с комплексами и доказывает, что успешный проект можно открыть без вложений – достаточно хорошей идеи, фантазии и желания быть услышанным. В максимально доступной форме она по этапам рассказывает, что нужно сделать, чтобы запустить успешный проект — а затем продвигать его и монетизировать. Автор знакомит читателя с российским и зарубежным рынком подкастов, показывает пиар-стратегии, говорит о технических фишках и делится секретами мастерства. Методы, которые предлагает Кристина, помогут прокачать себя как рассказчика, найти единомышленников и сделать свою харизму источником дохода. «Подкаст за две недели» можно использовать как готовый роуд-мэп, пошаговую инструкцию, мотивацию к творчеству или персональный гид в мире аудиоблогов.

 

Анджела Акерман, Бекка Пульизи

Тезаурус эмоций: руководство для писателей и сценаристов

Что читать в мае? Книги с пользой с Марией Райдер 2Любой сценарист и прозаик знает, как сложно описать эмоции человека. Анджела Акерман и Бекка Пульизи, авторы с большим опытом и стажем, не раз сталкивались с этой проблемой сами и решили помочь пишущим людям: в своей книге они исследовали и систематизировали 130 различных эмоций и предложили уникальный навигатор по миру конструирования противоречивых, достоверных и впечатляющих характеров и персонажей. В дополнение к словарю они подготовили компактный учебный материал, в котором дают рецепт литературного описания эмоций по принципу «не называй — показывай». Кроме того, «Тезаурус эмоций» рассматривает важную роль подтекста, диалога и предыстории, помогает соотносить различные эмоции друг с другом и дает пищу и повод для творческого мозгового штурма.

 

Карл Ричардс

Психология инвестирования: как перестать делать глупости со своими деньгами

Что читать в мае? Книги с пользой с Марией Райдер 3Если вы хотите стать успешным инвестором, вы должны знать в лицо своих внутренних врагов: сомнение, панику, страх, нетерпение, желание копировать других, жадность, гнев. Не сумев справиться или договориться с ними, вы обязательно проиграете и потеряете деньги. Эмоции заложены в нас природой, но человек отличается от животного тем, что умеет их обуздать. Опытный инвестиционный консультант и блестящий визуализатор Карл Ричардс помогает найти ответы на важные вопросы: как не терять самообладания; как правильно распределять активы и энергию — где сэкономить, а куда вложить как можно больше. Из его книги вы узнаете, как избегать ловушек, поджидающих новичков и профессионалов; осознаете, достижима ли желаемая цель; сможете улучшить и упростить свои отношения с финансами. Большинство советов автор иллюстрирует набросками «на салфетках». Эти простые, понятные и прекрасно запоминающиеся схемки отлично помогают усвоить сложные финансовые концепции — недаром они снискали их автору любовь сотен тысяч читателей его книг, блога и еженедельной колонки Sketch Guy в The New York Times.

 

Екатерина Рейзбих

Больше, чем коробка: о безграничном потенциале ограниченного пространства

Что читать в мае? Книги с пользой с Марией Райдер 4Эта книга — для городских жителей, которые утром и вечером спешат в метро, стоят в пробках, платят за коммуналку и покупают мебель в сетевых магазинах. В ней рассказывается, как сделать из типовой коробки место, которое будет наполнять своего обитателя силой, и как среда обитания влияет на наше здоровье, настроение, энергичность и самочувствие. Екатерина Рейзбих, архитектор, жившая и работавшая в нескольких странах, предлагает читателям алгоритм разбора качества жилья и идеи для его улучшения. Автор щедро делится профессиональным опытом и отвечает на важные вопросы о роли дома в повседневной жизни человека.

 

Ева Меркачёва

Град обреченных: честный репортаж о семи колониях для пожизненно осужденных

Что читать в мае? Книги с пользой с Марией Райдер 5Журналист и правозащитник Ева Меркачёва побывала во всех семи российских колониях для пожизненно осужденных — там, где никто не хочет оказаться по своей воле. Она брала интервью у сотрудников колоний и у заключенных и рассказала в своей книге честно и без прикрас всё, что ей удалось увидеть и узнать. Автор подробно описала распорядок дня в колониях, быт заключенных, их самих и то, как меняют людей тюрьма, осознание тяжести совершенных преступлений и того, что им не выйти на свободу до конца жизни. Ева Меркачёва общалась с киллерами, маньяками, педофилами и другими преступниками, совершившими поступки настолько страшные, что общество предпочло навсегда исключить их из своей жизни. Она пыталась понять, что толкало их, когда-то совершенно нормальных, на преступления, что делало чудовищами в человеческом обличье; раскаиваются ли они или, наоборот, сожалеют о том, что не могут продолжать творить зло.

 

Бен Орлин

Время переменных: математический анализ в безумном мире

Что читать в мае? Книги с пользой с Марией Райдер 6«Время переменных» — веселая книга о математике вокруг нас. Двадцать восемь увлекательных рассказов, посвященных разным аспектам математики, сопровождаются забавными авторскими рисунками. Математический анализ для Орлина — это универсальный язык, способный выразить все, с чем мы сталкиваемся каждый день, — любовь, риск, время и, самое главное, постоянные изменения. Тема движения времени находит отражение и в названиях частей книги — «Мгновения» и «Вечности», и в ее персонажах — от Шерлока Холмса до Марка Твена и Дэвида Фостера Уоллеса. C присущими ему юмором и изобретательностью Орлин выявляет связи между матанализом, искусством, литературой и любимой собакой по имени Элвис. Автор нашумевшей «Математики с дурацкими рисунками» и в этой книге ставит своей целью не просто увлечь читателя любимым предметом, но сделать нас более мудрыми и вдумчивыми.

 

Анна Титова

Невыносимый мусор: записки военкора мусорной войны

Что читать в мае? Книги с пользой с Марией Райдер 7Эта книга — записки военкора мусорной войны, неравнодушного свидетеля наступления мусора на беспечное человечество. Ее автор, журналист Анна Титова, исследует российские и мировые практики обращения с отходами. Что лучше — безопасно закапывать, правильно сжигать или перерабатывать? Какие меры по сдерживанию общего противника предпринимают правительства разных стран? Каковы успехи движения сопротивления и парти­занской войны на местах? Способен ли в принципе мировой капитализм заработать на уничтожении общего врага? В этой книге нет назойливых рекомендаций по поводу того, как сделать свою жизнь и мир вокруг себя чище и экологичнее. Нет и готовых рецептов преодоления мусорного кризиса в России и других странах. Зато благодаря книге вы сможете наконец понять, есть ли смысл ввязываться в эту войну лично вам и каждому из нас.

 

Владислав Иноземцев

Экономика без догм: как США создают новый экономический порядок

Что читать в мае? Книги с пользой с Марией Райдер 8В начале XXI века, спустя 50 лет после отмены Бреттон-Вудской валютной системы, технологии, экономика и политика оказались связаны теснее, чем когда-либо прежде. В своей новой книге экономист Владислав Иноземцев оценивает основные тренды развития глобальных финансов и описывает признаки «новой экономики»: власти США и стран Европы поощряют инновации и не ограничивают денежную эмиссию, используя деньги в качестве инструмента антикризисного регулирования, пока Китай и нефтедобывающие страны остаются в плену отживших идей о сбалансированном бюджете и значимости валютных резервов. В новой финансовой реальности западные страны более не нуждаются в ограничении долговой нагрузки. Не предвидится и краха доллара, а следовательно, конца американской гегемонии. Книга Иноземцева сочетает жанры исторического очерка и экономического исследования и будет интересна широкому кругу читателей.

 

Боб Рот

Сила в спокойствии: достижение гармонии с помощью трансцендентальной медитации

Что читать в мае? Книги с пользой с Марией Райдер 9Один из главных врагов современного человека — стресс. Он разрушает тело и психику, нанося серьезный вред нашему физическому и эмоциональному здоровью. Панацеи от стресса, конечно, нет. Но есть проверенные методики, которые работают. В книге вы узнаете, как трансцендентальная медитация кардинально меняет то, как мы реагируем на стресс и жизненные проблемы в целом. Автор — сам скептик с рациональным типом мышления — углубляется в медицину и исследования мозга, чтобы показать, как именно ТМ исцеляет наше тело, снижает тревожность, улучшает концентрацию, память и творческие способности. «Сила в спокойствии» — это одновременно легкий и глубокий рассказ о древней практике, которая поможет успокоить разум, тело и дух и, в конечном счете, изменить вашу жизнь к лучшему.

 

Ричард Престон

Кризис в красной зоне: самая смертоносная вспышка эболы и эпидемии будущего

Что читать в мае? Книги с пользой с Марией Райдер 10Лихорадка Эбола — смертоносное вирусное заболевание родом из Африки. Эта напасть, как и COVID-19, пришла к нам из животного мира — от летучих мышей. Человечество оказалось перед лицом врага безоружным — не было ни лекарств, ни вакцин. Лихорадка стремительно охватила Западную Африку. Эпидемия, как пожар, распространилась на страны трех континентов, и сдержать вспышку удалось лишь ценой объединенных усилий ученых и врачей из США, Африки и Европы. Захватывающая книга Ричарда Престона бросает читателя в самое пекло эпидемии, описывает судьбы людей, чьи героические действия преградили путь беде, показывает уязвимость систем современного здравоохранения и предупреждает нас о неизбежности новых неизвестных заболеваний.

 

Информация предоставлена издательством «Альпина Паблишер». На сайте https://www.alpinabook.ru/ издательства при покупке бумажной книги вы получаете электронную книгу в подарок - для тех, кто не любит ждать!

 

Автор: Петр Савельев
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