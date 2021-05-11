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Археологи нашли в центре Красноярска древнюю мастерскую по обработке шкур

Археологи нашли в центре Красноярска древнюю мастерскую по обработке шкур
Иллюстрация: pixabay.com

Более тысячи артефактов эпохи палеолита обнаружили археологи в зоне строительства пешеходного моста от здания филармонии к музейному центру «Площадь Мира».

#НОВОСТИ

На этом месте очевидно располагалась стоянка охотников каменного века, сообщил представитель «Красноярской геоархеологии» Александр Барков.

Мы исследуем многослойную палеолитическую стоянку. Датировка в настоящий момент предварительная - это середина-конец последнего (сартанского) оледенения (16-11 тыс. лет назад)», - рассказал он ТАСС.

Археологи обнаружили остатки древних кострищ, изделия из камня, кости, рога, бивня мамонта, а также много костей северного оленя и зайца, каменные орудия для разделки добычи и обработки кости или дерева, костяные иглы и наконечники, костяные бусы и другие артефакты. Ученые пришли к выводу, что на этом месте располагалась стоянка древних людей и, вероятно, была организована мастерская по разделке туш животных, обработке шкур и пошиву одежды.

 

Автор: Петр Савельев
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