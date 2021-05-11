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В «Удачном» построили деловой центр

В «Удачном» построили деловой центр
Иллюстрация: ЖК "Удачный"

Это универсальная площадка для деловых коммуникаций. Эргономичная планировка и современное техническое оснащение позволяет проводить в нем практически любые мероприятия.

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В жилом комплексе «Удачный» открылся деловой центр «Сосны». Об этом сообщили в pr-службе организации.

Состоит новый комплекс из двух конференц-залов. Первый рассчитан на 60 человек и оснащен системой аудиотрансляции и беспроводными микрофонами, а также мультимедийным видеопроектором и экраном. В нем можно проводить пресс-конференции, бизнес-презентации, семинары и тренинги.

В «Удачном» построили деловой центр 1

Второй зал вмещает 12 человек, что делает его прекрасным местом для проведения переговоров, камерных встреч и совещаний. А благодаря системе видеотрансляций на его базе можно проводить вебинары и zoom-конференции.

В «Удачном» построили деловой центр 2

При необходимости на мероприятия, проводимые в БЦ «Сосны», можно заказать кейтеринг. Поставщиком этой услуги является ресторан Mon Plaisir, шеф-повар которого разработал для этого особое фуршетное меню. Сам же Mon Plaisir - единственный в Красноярске ресторан на воде - расположен неподалеку от бизнес-центра. Также к услугам гостей фитнес-центр Le Grand, пиццерия Amada Mia и супермаркет «Империя вкусов».

Деловой центр «Сосны» очень удачно расположен с точки зрения транспортной доступности - на этом направлении не бывает пробок, а в самом «Удачном» - «черного неба»», - говорят в бизнес-центре.

Также специалисты ДЦ «Сосны» готовы помочь полностью организовать мероприятие любой сложности.

 

Автор: Петр Савельев
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