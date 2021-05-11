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В Красноярске пройдет бесплатный семинар для экспортеров в КНР

В Красноярске пройдет бесплатный семинар для экспортеров в КНР
Иллюстрация: Левобережный

Банк «Левобережный» приглашает участников внешнеэкономической деятельности на обучающее мероприятие «Экспорт в Китай под ключ», которое состоится 3 июня.

Семинар будет интересен в первую очередь руководителям компаний, ведущих ВЭД, специалистам служб ВЭД и логистики, бухгалтерам, совершающим внешнеторговые сделки. Участники семинара узнают о:

  • нюансах, которые нужно учесть при регистрации компании для ведения бизнеса в Китае;
  • финансовых инструментах, минимизирующих риски и потери;алгоритме выхода на китайский рынок;
  • реальных кейсах российских производителей, работающих с Китаем;
  • действиях при возмещении НДС;
  • кейсах по налоговой проверке 2021 года.

Спикеры — патентный поверенный РФ, руководитель практики по интеллектуальной собственности Юлия Буренкова, начальник валютного управления Банка «Левобережный» Денис Комогорцев, управляющий партнер SkyLex Group (КНР) в РФ Сергей Кулешов, член Президиума новосибирского отделения «Опора России» и руководитель комитета «Международная кооперация и экспорт» Ольга Корпачева. Также на семинаре выступит руководитель представительства Российского экспортного центра в г. Красноярск Александр Звездов с презентацией об инструментах господдержки экспортеров.

Семинар «Экспорт в Китай под ключ» пройдет 3 июня с 13:00 до 16:45 в конференц-зале Hilton Garden Inn на ул. Молокова, 37. Ознакомиться с программой можно по ссылке. Обязательна регистрация: подайте заявку на участие на сайте банка. Количество участников ограничено.

Подробности уточняйте в валютном управлении Банка «Левобережный» по телефону: 8-800-3333-555 (доб. 6019).

 

Автор: Александр Вознесенский
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