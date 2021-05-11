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Министр финансов Красноярского края стал самым богатым чиновником администрации

Министр финансов Красноярского края стал самым богатым чиновником администрации
Иллюстрация: krsk.kp.ru

Краевой министр финансов Владимир Бахарь заработал в 2020 году 8,1 млн рублей. И это больше остальных чиновников краевой администрации. Если не считать губернатора.

#НОВОСТИ
Доход жены Владимира Бахаря намного скромнее — она заработала в прошлом году 3 млн рублей. Однако их совместный доход в сравнении с предыдущим периодом вырос в 2 раза. 
 
Увеличился доход и у министра строительства края Сергея Козупицы. В 2020 году он заработал 7,3 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за предыдущий год. Его супруга — чуть больше 1 млн рублей.
 
Заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин оказался на третьем месте. Он заработал 6,8 млн рублей. Однако, в отличие от двух предыдущих министров, Василий Нелюбин потерял в заработке в сравнении с прошлым годом. Его доход снизился на миллион. 
Его жена пополнила семейный бюджет на 615 тыс. рублей.
 
Отметим, информация о заработке чиновников опубликована в декларациях о доходах, которые госслужащие подают ежегодно в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции. 
Автор: Юлия Тарабан
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