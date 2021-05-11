Министр финансов Красноярского края стал самым богатым чиновником администрации

Краевой министр финансов Владимир Бахарь заработал в 2020 году 8,1 млн рублей. И это больше остальных чиновников краевой администрации. Если не считать губернатора.

Доход жены Владимира Бахаря намного скромнее — она заработала в прошлом году 3 млн рублей. Однако их совместный доход в сравнении с предыдущим периодом вырос в 2 раза.

Увеличился доход и у министра строительства края Сергея Козупицы. В 2020 году он заработал 7,3 млн рублей, что на 5 млн больше, чем за предыдущий год. Его супруга — чуть больше 1 млн рублей.

Заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин оказался на третьем месте. Он заработал 6,8 млн рублей. Однако, в отличие от двух предыдущих министров, Василий Нелюбин потерял в заработке в сравнении с прошлым годом. Его доход снизился на миллион.

Его жена пополнила семейный бюджет на 615 тыс. рублей.

Отметим, информация о заработке чиновников опубликована в декларациях о доходах, которые госслужащие подают ежегодно в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции.