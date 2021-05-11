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Предпринимателям Красноярского края расскажут о зарубежных рынках

Предпринимателям Красноярского края расскажут о зарубежных рынках
Иллюстрация: pixabay.com

Федеральные эксперты расскажут предпринимателям края о том, выгодно ли экспортировать продукцию на зарубежные рынки. Мероприятия пройдут в Дни предпринимательства.

#НОВОСТИ
Мастер-классы для экспортёров организует центр «Мой бизнес». Они подойдут тем, кто уже работает с зарубежными рынками и тем, кто только планирует.
В рамках мастер-класса предприниматели узнают:
— о том, с чего начинается экспорт;
— о методиках и стратегиях выбора экспортных рынков;
— о требованиях западных покупателей;
— о перспективных нишах на зарубежных рынках для производителей Красноярского края;
— об эффективных способах поиска иностранных заказчиков и торговых партнеров.
Спикерами выступят эксперт-практик по экспорту в Евросоюз, автор образовательных программ и семинаров для экспортно-ориентированных субъектов МСП Илья Шпирт и генеральный директор Международного агентства продвижения экспорта (IEXPA), исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин (г. Москва). 
Мероприятия пройдут 25 и 26 мая с 10.00 до 16.00 в конференц-зале «Диалог» в «АМАКС Сити-отеле» (ул. Матросова, 2). 
Участие бесплатное, регистрация на сайте дни-предпринимательства.рф. 
Отметим, мастер-классы проходят в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Автор: Юлия Тарабан
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