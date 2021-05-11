«Краслесинвест» оштрафовали на 1,2 миллиона рублей

В отношении «Краслесинвеста» прокуратура Красноярского края возбудила 19 административных дел. Сумма, которую теперь должно заплатить предприятие в качестве штрафа, — 1,2 миллиона рублей.

Установлено, что «Краслесинвест» арендует лесные участки в районе Ошаровского участкового лесничества. Предприятие нарушило условия договора аредны в части лесного и противопожарного законодательства — руководство «Краслесинвеста» складировало порубочные остатки на лесосеки, тем самым, захламляя ее.

Среди прочего сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение правил заготовки леса. Кроме того, предприятие не вело учет древесины и перевозило лесопродукцию без сопроводительных документов.

Прокуратура края проследить за тем, как «Краслесинвест» устранит нарушения.