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«Краслесинвест» оштрафовали на 1,2 миллиона рублей

«Краслесинвест» оштрафовали на 1,2 миллиона рублей
Иллюстрация: pixabay.com

В отношении «Краслесинвеста» прокуратура Красноярского края возбудила 19 административных дел. Сумма, которую теперь должно заплатить предприятие в качестве штрафа, — 1,2 миллиона рублей.

#НОВОСТИ

Установлено, что «Краслесинвест» арендует лесные участки в районе Ошаровского участкового лесничества. Предприятие нарушило условия договора аредны в части лесного и противопожарного законодательства — руководство «Краслесинвеста» складировало порубочные остатки на лесосеки, тем самым, захламляя ее.

Среди прочего сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение правил заготовки леса. Кроме того, предприятие не вело учет древесины и перевозило лесопродукцию без сопроводительных документов.

Прокуратура края проследить за тем, как «Краслесинвест» устранит нарушения.

 

Автор: Юлия Тарабан
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