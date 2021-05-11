Три площадки в Красноярском крае выставлены на конкурс по благоустройству

Архитектурный конкурс проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий объявило министерство строительства региона. На выбор - несколько площадок.

Конкурсантам предлагается создать свой дизайн-проект для нескольких площадок: набережная реки Енисей в поселке Шушенское, район автовокзала в городе Дивногорске и двор на ул. Тельмана, 16А, в Красноярске.

Участниками конкурса могут стать студенты и специалисты с высшим архитектурно-строительным образованием.

Свои заявки все желающие могут отправлять с 1 июня до 13 августа в Минстрой края. Победители и призеры архитектурного конкурса получат денежные призы.

Кроме того, после завершения конкурса власти края сформируют библиотеку лучших предложений, которые в будущем могут использовать в реализации региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, в Красноярском крае в рамках этой программы с 26 апреля до 30 мая проходит онлайн-голосование за благоустройство парков, скверов и прочих общественных пространств, которые будут благоустроены в 2022 году.