«Краслесинвест» обжаловал постановление прокуратуры о назначении штрафа

В компании DK.ru заявили, что готовы сотрудничать с надзорными органами по части недопущения нарушений лесного и противопожарного законодательства, но считают назначение штрафа не обоснованным.

Напомним, накануне прокуратура Красноярского края опубликовала сообщение о том, что в отношении «Краслесинвеста» возбуждены 19 административных производств, а на компанию наложен штраф в сумме 1,2 млн рублей.

Пресс-служба компании дала подробный комментарий относительно этого сообщения.

«Для рассмотрения по существу в марте 2021 года материалы переданы прокуратурой в КГКУ «Лесная охрана», где без присутствия представителя АО «Краслесинвест» и выяснения каких-либо деталей и фактов 11 марта вынесены постановления о назначении административного наказания. Эти постановления обжалованы в установленный срок - 26 апреля 2021 года - в Советский районный суд Красноярска.

На 11.05.2021 «Краслесинвест» не может считаться привлечённым к административной ответственности, так как обжаловал все постановления о наложении административных наказаний, вынесенных КГУ «Лесная охрана». В настоящее время данные постановления в законную силу не вступали. Поэтому изложенная в сообщении прокуратуры Красноярского края информация о совершении административных правонарушений в сфере лесного и противопожарного законодательства и наложении на предприятие штрафа в размере 1,2 млн рублей является не соответствующей действительности.

Очень важно отметить, что лесосеки, по которым выставлены представления, - действующие. Это значит, что у компании есть законное право освобождать их от порубочных остатков до конца освоения лесосеки, - подчеркнули в пресс-службе АО «Краслесинвест».

Кроме того, информация о нарушениях правил учета и перевозки древесины не подтверждена фактами и поэтому также не соответствует действительности.