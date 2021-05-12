Автомоечные комплексы «25 часов» продают на Avito

На торги выставлены здания, сооружения, земельные участки и движимое имущество автомоечных комплексов. Начальная сумма лота - 219 371 000 руб.

Как рассказали в «РАД», решение продать автомойки приняли собственники, причина не уточняется.

Свободная продажа, прямая продажа от собственников. Торги стартуют с 1 июня, сейчас идет рекламная компания. Заявителей уже много. Цена, которая указана на Avito — это часть. Всего 2 лота. Первый, который на Avito — там 6 моек, есть еще второй лот, он дороже. Там 5 моек. Всего 11 моек. Если в первые два дня заявок не будет, цена начнет снижаться" — сообщили DK.RU в Российском аукционном доме.