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Автомоечные комплексы «25 часов» продают на Avito

Автомоечные комплексы «25 часов» продают на Avito
Иллюстрация: avito.ru

На сайте Avito появилось объявление о продаже автомоечных комплексов сети «25 часов». За них просят почти 219 млн руб. Торги проводит АО «Российский аукционный дом».

#НОВОСТИ
На торги выставлены здания, сооружения, земельные участки и движимое имущество автомоечных комплексов. Начальная сумма лота - 219 371 000 руб. 
Как рассказали в «РАД», решение продать автомойки приняли собственники, причина не уточняется.
Свободная продажа, прямая продажа от собственников. Торги стартуют с 1 июня, сейчас идет рекламная компания. Заявителей уже много. Цена, которая указана на Avito — это часть. Всего 2 лота. Первый, который на Avito — там 6 моек, есть еще второй лот, он дороже. Там 5 моек. Всего 11 моек. Если в первые два дня заявок не будет, цена начнет снижаться" — сообщили DK.RU в Российском аукционном доме. 
Отметим, заявки на участие в аукционе принимаются до 1 июля.
Автор: Юлия Тарабан
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