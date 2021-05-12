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Победители конкурса туризма в Красноярском крае получат по 50 тысяч рублей

Победители конкурса туризма в Красноярском крае получат по 50 тысяч рублей
Иллюстрация: pixabay.com

В Красноярском крае стартовал прием заявок на конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма». Он проводится по всей России. Победители регионального этапа представят край на федеральном уровне.

#НОВОСТИ
Попробовать свои силы в конкурсе могут работники организаций туриндустрии и самозанятые граждане, их стаж должен быть не меньше трёх лет. 
 
Конкурс состоит из двух этапов и проводится по нескольким номинациям: 
 
— «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»;
— «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»;
— «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму»;
— «Менеджер по детско-юношескому туризму»;
— «Специалист в сфере доступного туризма»;
— «Лучший экскурсовод (гид)»;
— «Гид-переводчик».
 
На первом этапе участники будут проходить тестирование в дистанционном формате. После чего определяется семь финалистов в каждой номинации. Именно они попадут на практический этап, который пройдет в Красноярске 15 июля. Здесь им нужно будет пройти небольшое собеседование и решить несколько практических задач. 
Призёры и победители регионального этапа в Красноярском крае получают за 1-е место — 50 тысяч рублей, 2-е место — 20 тысяч рублей, 3-е место — 10 тысяч рублей. Кроме того, победители будут представлять наш край на федеральном этапе, который начнётся 19 июля и пройдёт в дистанционном формате», — отметила руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.
Для участия в конкурсе нужно до 31 мая направить заявку по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 120 либо на электронную почту konkurs.turizm@inbox.ru.
 
Автор: Юлия Тарабан
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