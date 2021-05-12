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Премьер-министр Михаил Мишустин предложил провести «генеральную уборку» страны

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил провести «генеральную уборку» страны
Иллюстрация: tehpodderzka.ru

Выступая в Государственной Думе с отчетом о работе правительства в 2020 году, премьер-министр затронул и тему экологии, а также возмещения ущерба за вред, причиненный окружающей среде.

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Он отметил, что в этой сфере накопилось много нерешенных вопросов. И они касаются не только текущей деятельности промышленных предприятий, но и «накопленного ущерба», если можно так сказать. Брошенные промышленные и жилые объекты, затонувшие корабли, нерекультивированные мусорные свалки и так далее.

Надо провести «генеральную уборку» страны» - заявил премьер-министр.

Он обозначил ключевые задачи в этой сфере: развитие экономики замкнутого цикла, сокращение лишней упаковки, снижение в два раза объемов захораниваемых отходов и увеличение к 2030 году количества экоупаковки до 85%.

Михаил Мишустин также отметил, что правительство подготовило законопроект, который отрегулирует вопросы ответственности собственников бизнеса за причинение экологического ущерба.

Бизнес должен жить по принципу «убери за собой», - образно описал суть нововведения глава правительства.

Из выступления премьер-министра можно сделать вывод, что предприятиям будет поставлено условие выплачивать штрафы за экологический ущерб не из текущих расходов, что ведет к уменьшению налогооблагаемой базы, а из чистой прибыли. По мнению правительства, это заставит собственников уделять больше внимания внедрению природосберегающих технологий и соблюдению технических регламентов.

 

Автор: Наталья Кобец
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