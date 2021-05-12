«Командор» еще поборется за свой товарный знак

Накануне стало известно, что торговая сеть «Командор» проиграла спор за право использования товарного знака индивидуальному предпринимателю из Уфы Азамату Ибатуллину.

Третий арбитражный апелляционный суд обязал компанию прекратить использование название «Командор» на вывесках магазинов и в интернете, в том числе в качестве доменного имени сайта, а также выплатить Ибатуллину 20 миллионов рублей в качестве компенсации за незаконное использование товарного знака.

Судебные разбирательства по этому поводу идут с 2018 года, когда уфимский предприниматель заявил, что красноярский холдинг использует товарный знак, похожий до степени смешения с тем, который он выкупил в 2016 году у частного лица.

Как сообщает «Ъ», сейчас товарный знак Ибатуллина использует предпринимательница Надежда Кондакова, открывшая в селе Иглино (40 км от Уфы) небольшой магазин под названием «Командор».

В пресс-службе «Командора» DK.ru пояснили, что за время судебных разбирательств уды первой инстанции выносили решения как в пользу уфимца, так и в пользу красноярской компании, однако Московский суд по интеллектуальным правам отменял решение региональных судов и отправлял на новое рассмотрение.

27 апреля 2021 года истец обжаловал решение суда в Третьем апелляционном суде, который изменил решение суда первой инстанции и вместо 600 000 рублей присудил ко взысканию 20 миллионов рублей за «использование» товарного знака, принадлежащего ИП Ибатуллин.

Данное решение суда мы также планируем обжаловать в Московском суде по интеллектуальным правам, так как считаем, что оно вынесено незаконно, поскольку коммерческим обозначением «Командор» мы начали пользоваться до регистрации товарного знака истца. Сам истец же не использует товарный знак по назначению (для ведения бизнеса), а покупает зарегистрированные товарные знаки с целью получения денег с добросовестных компаний, которые давно и стабильно работают и исправно платят налоги. У ИП Ибатуллин имеется порядка 400 товарных знаков и более 200 аналогичных дел в арбитражных судах», - отмечает начальник юридического отдела торговой сети «Командор» Инна Жилюс.

По сведениям компании, сейчас в арбитражном суде Красноярского края зарегистрирован очередной иск Азамата Ибатуллина, который намерен взыскать с «Командора» миллиард рублей.

Азамат Ибатуллин в разные годы оспаривал права владельцев таких брендов, как Stimorol, Orbit, «Беломорканал», «Хохлома», «Салават Юлаев» и других. Большую часть процессов он проиграл, отмечает «Ъ».