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Опрос: сколько надо денег красноярцам для счастья

Опрос: сколько надо денег красноярцам для счастья
Иллюстрация: fishki.net

Красноярск занял в рейтинге SuperJob шестое место, при этом выяснилось, что красноярцам для счастья необходимо немного больше, чем в среднем по стране.

#НОВОСТИ

В среднем россияне для полного счастья хотят получать ежемесячный доход в 173 тыс. рублей.

Как обычно, большие аппетиты проявили жители столицы нашей Родины — москвичи установили «цену счастья» в 224 тыс. рублей в месяц.

Второе место занял Владивосток. Жители города Восходящего Солнца считают, что живут в очень дорогом месте, а потому хотят 200 тыс. рублей.

Замыкает «тройку призеров» Ростов-на-Дону, гражданам которого требуется 195 тыс. рублей ежемесячно.

Культурная столица Петербург занял всего лишь четвертое по размеру запросов — 183 тыс. рублей, Хабаровск пятое место (176 тыс.), а самые скромные денежные аппетиты оказались у жителей Кирова (132 тыс.)

Красноярск в рейтинге занял шестое место — землякам для счастья необходимо 175 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что за последние три года «стоимость счастья» среди красноярцев выросла — с 169 тыс. в 2018-м.

Аналитики SuperJob заметили, что «стоимость счастья» растет быстрее инфляции. Так, цены с января 2021 выросли на 2,8%, а денежные запросы россиян на 4,2%.

Интересно, что российским мужчинам денег для счастливой жизни требуется больше, чем женщинам — 192 против 155 тыс. рублей.

Также растут аппетиты с возрастом — молодые люди до 24 лет довольствуются в мечтах 130 тыс. рублей, а зрелым людям категории 35-44 лет рисуется 198 тыс. рублей

Самые скромные запросы — у россиян с зарплатой до 30 тыс. рублей. Для счастья, по их оценкам, достаточно 123 тыс. в месяц. Россиянам с зарплатой от 80 тысяч рублей нужно почти в 2 раза больше: 240 тыс. Чем выше ты зарабатываешь, тем выше твои потребности», — отмечают организаторы опроса.

Опрос: сколько надо денег красноярцам для счастья 1

 

Автор: Петр Савельев
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