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В кедах и без бейджиков: подробности антиконференции HRов

В кедах и без бейджиков: подробности антиконференции HRов
Иллюстрация: DK.RU

Организаторы конференции специалистов по персоналу HRust решили, что в 2021 году проводить стандартное мероприятие уже нельзя. Рассказываем, что планируется.

#НОВОСТИ

Никаких деловых костюмов и туфель на каблуках, а также бейджиков и других примет типичного официоза. Организаторы объявили HRust антиконференцией со всеми вытекающими. И речь не только о новом дресс-коде — кеды и джинсы. Изменится смысловой подход. Во-первых, спикеры будут выступать в режиме сторителлинга — без презентаций с цифрами и диаграммами. Более того, им придется побороться за аудиторию. Одно из правил антиконференции гласит:

Если выбранная тема обсуждения не дает вам ничего нового, используйте ноги по назначению и перемещайтесь к другому спикеру».

Кстати, спикером сможет стать каждый желающий поделиться опытом или инсайтами. В каждом тематическом потоке предполагается 3 свободных слота. Микрофоны не ангажированы, вполне можно продемонстрировать экспертность.

Также организаторы призывают участников проявлять максимальную активность в обсуждении. Ключевая идея антиконференции не в том, чтобы пассивно слушать экспертов, но обсуждать, делиться опытом и мнением.

Участников конференции ждут девять площадок, на которых одновременно будет разворачиваться дискуссия.

  •  Работа будет строиться по четырем направлениям:
  • Small-talks — честные рассказы о пути к победам;
  • Tools — удобные инструменты для работы в HR;
  • CaseLab — решение кейсов от руководителей компаний на месте;
  • Games&brands — построение HR-бренда в форме игры.
  • Также в рамках конференции пройдет церемония награждения победителей HR-конкурса «Лучший по профессии — 2021».

В числе экспертов и гостей конференции профильные специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерово, Барнаула и Красноярска.

Антиконференция состоится 28 мая. Место проведения HRust’а в этом году — «Точка кипения» (3 этаж ТЦ «Квант» на ул. Красной Армии,10). Начало — в 14:00. Стоимость участия — 4 900 рублей.

Подробнее о конференции можно узнать на ее сайте. Там же можно заявиться в качестве участника, спикера или эксперта.

 

Автор: Петр Савельев
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