В апреле аэропорт Красноярск обслужил почти 170 тысяч пассажиров

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, это почти в семь раз больше, чем в апреле 2020 года, когда были введены ограничения, и на 6% больше, чем в марте прошлого года.

Главное отличие от «доковидного» периода – 92% пассажиров воспользовались рейсами внутри России. Наиболее популярные направления у красноярцев – это Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Норильск, Игарка и Сочи. А самые востребованные авиакомпании – это S7, Аэрофлот, NordStar, Utair, Nordwind Airlines и «Победа».

Что касается грузоперевозок, то в сравнении с апрелем прошлого года объем увеличился, однако относительно марта 2021-го аэропорт обработал на 47 тонн грузов меньше. Что, впрочем, не так значительно. Всего за месяц через терминалы прошло 1 425 тонн груза.