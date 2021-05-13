Красноярский камерный оркестр сыграет нуэво танго

22 мая на площадке Театра юного зрителя оркестр под управлением Леонида Жуковского вместе с известным аккордеонистом Василием Кобзаревым представят программу в честь 100-летия Астора Пьяццоллы.

Музыка Пьяццоллы как его судьба: противоречивая, трагичная и в то же время счастливая. В ней сплелись революция и традиция, чувственные ритмы портового танго, джаза и баховской полифонии…

Выдающийся аргентинский композитор сделал то, что не удавалось до него никому: возвысил танго до формы утонченного искусства, сделал его достоянием и украшением большой сцены. Он создал новый жанр – нуэво (новое) танго, которое приняли не сразу, особенно на его родине.

В Аргентине можно сменить сотню президентов, поменять одну религию на другую, но танго – вещь неприкосновенная», - как-то произнес Астор.

Тем не менее Аргентина приняла нуэво танго и склонила голову перед талантом маэстро. В 1985 году Астор Пьяццолла был назван почётным жителем Буэнос-Айреса. Всего композитор создал порядка 750 произведений: танго, сюиты, концерты для симфонического оркестра, музыку к фильмам. Сегодня в Аргентине его называют El Gran Аstor (Великий Астор).

Красноярский камерный оркестр под управлением Леонида Жуковского вместе с известным аккордеонистом Василием Кобзаревым приглашают почувствовать, как бьется сердце в ритме нуэво танго. Прозвучат не только известные сочинения Пьяццоллы, но и его единомышленников, соратников и друзей. Гости услышат, в том числе и пьесу «Забвение» (Oblivion), которая была номинирована на премию «Грэмми». Музыкальные критики назвали ее одним из лучших произведений Пьяццоллы.