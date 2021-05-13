В Красноярске ждут рост индивидуального строительства

В Красноярске ожидают рост индивидуального строительства. В стране начали выдавать льготную – семейную ипотеку.

Напомним, государственная программа «Семейная ипотека» введена после постановления правительства РФ. Она предполагает выдачу кредитов на покупку земельных участков и строительство частных домов.

Рассчитываем, что более 20 тысяч семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребенка об отдельной комнате», — заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Условия льготной ипотеки предполагают выдачу кредита с максимальной ставкой 6% на срок до 30 лет. Получить его могут семьи, где в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родился второй ребенок или последующие дети. Программа также распространяется на семьи с единственным ребенком, у которого есть инвалидность. Все члены семьи должны иметь российское гражданство. Первые сделки прошли в Ростове-на-Дону и в Тюмени. Там деньги выдал банк ДОМ.РФ.

В Красноярске игроки строительного рынка связывают с новым форматом кредитования особые надежды. По словам коммерческого директора компании «КирпичЦентр», партнера группы компаний «Мануфактура», Владимира Корниенко, загородное строительство в ближайшем будущем станет очень популярным.