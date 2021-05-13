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На Северный полюс из Хатанги: когда станут возможны полеты на вершину планеты

На Северный полюс из Хатанги: когда станут возможны полеты на вершину планеты
Иллюстрация: gdenahoditsya.ru

Уже в следующем году Хатанга может стать отправной точкой туристов на пути к Северному полюсу, первые шаги в этом направлении уже сделаны. Для путешественников готовят гостиницу и аэропорт.

#НОВОСТИ
Для туристов реконструируют гостиницу «Заполярье». Она будет переоборудована в визит-центр. В сельском аэропорту построят новый модульный аэровокзал. Кроме того, отремонтируют рулежные дорожки и взлетно-посадочную полосу. 
 
Среди интересного: круизные поездки по реке Котуйкан до Хатанги и посещение единственного в своём роде «Музея мамонта», размещенного в пещере в слоях вечной мерзлоты. Его сейчас тоже будут модернизировать. 
 
Глава Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края Евгений Вершинин заявил, что летать на вершину планеты можно будет уже в самом ближайшем будущем: 
Думаю, что первый полет на Северный полюс через Хатангу будет совершен уже в 2022 году. Потребность в этом маршруте есть — сегодня люди туда летают через Норвегию. Уверен, у туризма в Хатанге есть будущее".
Напомним, предложение о том, чтобы организовать полеты на Северный полюс, прозвучало на Красноярском экономическом форуме во время встречи Губернатора Красноярского края Александра Усса и шведского ученого, мецената и путешественника, члена Попечительского совета Русского географического общества Фредерика Паулсена.
Для нас важно запускать подобные проекты, потому что они развивают инфраструктуру населенных пунктов, в данном случае мы говорим о Хатанге, и будут приносить пользу жителям, которые там проживают и, конечно, туристам", — заявил губернатор.
Автор: Юлия Тарабан
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