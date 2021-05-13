В Красноярском крае — кадровый голод
Как отмечают эксперты hh.ru, апрель в нашем крае бьет рекорды по предложениям работы, при этом конкуренция за сотрудников достигла максимума. Активность работодателей сильно превысила соискательскую.
Соотношение следующее: 3,6 резюме на вакансию.
Больше всего в нашем регионе нужны специалисты по продажам и строители. Вырос спрос и на сотрудников сферы развлечений и работников сферы производства.
Очень востребованными в апреле были специалистов из сферы "Искусство, развлечения, масс-медиа». Здесь прирост составил 48%. Компании активно ищут специалистов сфер «Безопасность» (+27%), «Строительство, недвижимость» (+25%), а также продавцов-консультантов (+18%).
Чаще всего в апреле компании нанимали работников следующих сфер:
— «Продажи» (24% от общего числа вакансий в регионе);
— «Строительство, недвижимость» (14%);
— «Рабочий персонал» и «Транспорт, логистика» (по 12%).
При этом количество резюме в этот период в Красноярском крае сократилось по сравнению с мартом на 5%.
Наиболее активно в апреле искали работу начинающие специалисты (17% от общего числа резюме в регионе), специалисты продаж (12%), сотрудники из профсферы «Транспорт и логистика» и административный персонал (по 8%), а также специалисты из сферы производства (7%).
Сложнее всего найти работу в нашем регионе начинающим специалистам без опыта работы.
В число наиболее дефицитных кадров попали сотрудники из индустрии гостеприимства (одно резюме на вакансию).
В регионе по-прежнему не хватает медиков, строителей, рабочего персонала и специалистов продаж.
Для наших работодателей ситуация осложняется еще тем, что с ними начинают конкурировать иногородние компании. Они приглашают поваров, сотрудников кухни, барменов и хостес на сезонную работу в курортные регионы России, такие как черноморское побережье, Азовское море, Байкал, Республика Алтай.
В целом, как отмечают эксперты HeadHunter, количество открытых вакансий в апреле 2021 года увеличилось на 12% по сравнению с мартом этого года.
Если же сравнивать с прошлогодними показателями, то рост предложений о работе достиг 65%. Однако, как говорят эксперты, все дело в пандемии, именно она вызвала сильный спад активности работодателей в 2020 году.
Первый квартал этого года показал, что рынок труда восстанавливается очень активно Прирост вакансий существенно превышает показатели за аналогичный период в предыдущие два года. Растут зарплатные предложения в большинстве профсфер, их стимулирует конкуренция за кадры», — комментирует Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь.