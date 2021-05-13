40% всех расходов бюджета: как Красноярский край помогает муниципалитетам

Правительство Красноярского края держит курс на укрепление территорий. Региональный бюджет направляет муниципалитетам 40% всех расходов. В 2021 году власти выделили местным бюджетам 106 млрд рублей.

Как отметил депутат Законодательного собрания края Владимир Чащин, в регионе есть обеспокоенность состоянием доходной части местных бюджетов, так как их самостоятельность прописана в бюджетном кодексе. Однако чтобы сохранить качественное обеспечение жизнедеятельности территорий, нужно устойчивое финансирование.

По словам депутата, уже третий год край держит курс на укрепление местных бюджетов, чтобы придать им большую самостоятельность. Для этого региональные власти 40% всех расходов направляют муниципалитетам.

В 2021 году 106 млрд. рублей из краевого бюджета поступило в местные. Мы проявляем заботу о наших территориях. 40% — расходы из краевого бюджета, чтобы простимулировать их создать условия для улучшения инвестиционного климата, деловой активности муниципальных образований. Мы в бюджете на трехлетний период, 2021-2023 годы, предусмотрели также выделение финансовых средств. В 2021 году 900 млн руб. предусмотрено для поддержки муниципальных комплексных подходов развития», — отметил Владимир Чащин.

Чтобы еще больше помочь районам и сельским поселениям края, депутаты вскоре рассмотрят два законопроекта, которые касаются малого и среднего предпринимательства. Малые и средний бизнес могут наполнять бюджеты, однако отрасль предпринимательства сильно пострадала из-за пандемии.

По словам Владимир Чащина, Красноярск в состоянии справиться, а вот территориям в этом вопросе нужна помощь.

Кроме того, будет предложен еще пакет мер господдержки, направленных на обеспечение стабильной работы малого и среднего предпринимательства.

По словам парламентария, в муниципальных территориях также важно развивать инфраструктуру, строить больницы, школы, библиотеки и дворцы культуры. Если муниципалитет будет развиваться, люди не будут уезжать. Для этого власти готовы выделить 1 млрд рублей, который пойдет на разработку муниципальных комплексных проектов.

Это дополнительные рабочие места, улучшение благоустройства в районах и городах края. Все, что касается обеспечением управлением земельно-имущественного комплекса», — отметил Чащин.

Парламентарий также заявил, что в крае есть проблемы с собираемостью налога на землю. Слишком много бюрократических проволочек привели к тому, что люди просто не могут заплатить налог время.