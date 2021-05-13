За зарплату наличными накажут рублем

Сенат РФ предлагает ужесточить наказание для работодателей, продолжающих платить своим работникам заработные платы наличными.

Инициативу озвучил член Совета федерации Анатолий Артамонов. По его данным, в стране неофициальное жалование получают порядка 40% работающих, что «негативно сказывается на экономике и препятствует реализации программы по переходу на безналичный расчет».

Нам ничего не остается, как продолжить модернизацию законодательства, затрагивающего меры противодействия выплате неофициальных окладов наемным работникам. Обеспечить контроль можно только за счет внедрения постоянного изучения ситуации и подготовки предложений, направленных на мотивацию россиян. Разумеется, можно воздействовать на предпринимателей через более серьезные наказания за уклонение от перечисления страховых взносов», - рассказал Артамонов.

Г-н Артамонов сообщил также, что в стране работодатели незаконно выплачивают около 10 трлн рублей 25 млн россиян ежегодно.