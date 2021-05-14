Предпринимателей края в сфере информационных технологий ждут на IT-акселераторе

Минцифры РФ и Фонд развития интернет-инициатив запустили программу акселерации для российских технологических компаний «Спринт». Участие - по конкурсу.

Программа будет полезна разработчикам в сфере новых коммуникационных интернет-технологий: рекомендательных, игровых, видео-, аудиосервисов, мессенджеров и других продуктов.

Благодаря участию в акселераторе предприниматели смогут масштабировать свои проекты и повысить их инвестиционную привлекательность.

Тех, кто решится и пройдет конкурс, ждет несколько тематических блоков. Им расскажут о том, как создать продукт, как презентовать его и организовать продажи, как управлять командой.

В рамках программы бизнесмены также смогут изучить стратегии маркетинга и поговорят об экономике.

Все будет проходить в интересном формате — предпринимателей ждут тренинги и мастер-классы от наставников и экспертов. Можно будет получить и индивидуальную консультацию.

Программа финансируется из средств Минфицифры России, соответственно, предприниматели смогут участвовать в акселераторе бесплатно.

При этом интеллектуальные права на продукты останутся у разработчиков. Планируется, что до 2024 года выпускниками программы станут более 400 компаний.

Прием заявок продлится до 10 июня на сайте программы. Старт запланирован на 22 июля. Следующий набор участников пройдет осенью текущего года.

Отметим, акселератор реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».