«Норникель» возглавил рейтинг акций

Аналитики инвестиционной финансовой компании ITI Capital считают, что «Норникель» является бенефициаром восстановления мировой экономики и роста цен на металлы.

Котировки акций горно-металлургической компании пошли вверх на фоне новостей о полном восстановлении добычи на руднике "Октябрьский" и подтверждения сроков восстановления работы рудника "Таймырский" в начале июня. 13 мая акции «Норникеля» на Мосбирже подорожали на 0,27% по отношению к закрытию торгов предыдущей сессии. На 14:01 по мск стоимость одной акции выросла до 27 314 руб.

Напомним, остановка работы рудников в феврале была связана с подтоплением их горных выработок естественными грунтовыми водами. Сейчас объем добычи руды на «Октябрьском» соответствует плановым показателям на 100%: 14,1 тыс тонн ежедневно.

На наш взгляд, разрешение ситуации вокруг восстановительных работ станет среднесрочным фактором роста для бумаг «Норникеля», который продолжает оставаться одним из ярких бенефициаров восстановления мировой экономики и роста цен на металлы», - цитирует аналитиков ITI Capital «Интерфакс».

Как сообщает агентство ПРАЙМ, акции «Норникеля» второй месяц подряд возглавляет топ-10 популярных российских ценных бумаг в портфелях частных акционеров на Мосбирже. Впервые акции горно-металлургической компании возглавили рейтинг топ-акций в марте, обогнав «Газпром» и Сбербанк. Тогда доля ценных бумаг «Норникеля» в портфелях частных инвесторов превысила 19%.

Отметим, что наиболее популярными иностранными ценными бумагами стали акции «Тесла».

В апреле инвесторы Мосбиржи вложили в акции. «Норникеля», по предварительным оценкам, порядка 13 млрд рублей. Практически такой же объем средств торговался на Мосбирже в марте.

По прогнозам Банка России, количество частных инвесторов и объёмы инвестиций будут расти в ближайшее время практически такими же темпами.