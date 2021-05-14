СМИ: Сергея Шахматова исключили из партии «Зеленых»

Как сообщило ИА 1-Line, 12 мая 2021 года Центральный совет Российской экологической партии «Зелёные» исключил из своих рядов Сергея Шахматова, который возглавляет краевое отделение партии.

Агентство ссылается на слова пресс-секретаря, советника председателя партии Галины Пантелеевой, которая заявила, что Шахматов и еще несколько членов Центрального совета «Зеленых» исключены за попытку раскола, который мог бы не допустить партию до выборов в Госдуму. Кроме того, по сведениям партийцев Шахматов якобы собирался выдвигаться от другого экологического партийного объединения.

На сайте «Зеленых» официального заявления о кадровых изменениях нет, однако фотография Сергея Шахматова убрана из раздела «Лидеры», а в карточке регионального отделения содержится надпись: «ВРИО Член ЦС Партии Журавский С.В. Идет смена председателя партии».

DK.ru обратился к Сергею Шахматову за комментарием.

Напомним, Сергей Шахматов – депутат Красноярского городского Совета от партии «Зелёных», бывший заместитель министра ресурсов и экологии края.