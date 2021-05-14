Территорию у памятника Поздееву начинают благоустраивать: она станет полностью пешеходной

В начале следующей недели подрядчик приступит к ремонту переулка, соединяющего пр. Мира и ул. Карла Маркса в районе памятника Андрею Поздееву. В августе красноярцы увидят, как преобразится это место.

К 1 августу участок значительно изменится: там снимут старый асфальт, уложат брусчатку и бортовой камень, поставят опоры освещения и парковочные столбики.

На благоустройство потратят 3,25 млн рублей.

Проект выполняется в рамках инициативного бюджетирования. Идею сделать этот участок пешеходным предложила группа красноярцев. По условиям проекта, они примут финансовое участие в реализации своей задумки.

Сумма денежного софинансирования составит 200 тысяч рублей, ещё на 150 тысяч закупят малые архитектурные формы.

Власти города отмечают, что поддерживают идеи красноярцев, — чтобы благоустроенные территории были востребованы у жителей нашего города.