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Территорию у памятника Поздееву начинают благоустраивать: она станет полностью пешеходной

Территорию у памятника Поздееву начинают благоустраивать: она станет полностью пешеходной
Иллюстрация: admkrsk.ru

В начале следующей недели подрядчик приступит к ремонту переулка, соединяющего пр. Мира и ул. Карла Маркса в районе памятника Андрею Поздееву. В августе красноярцы увидят, как преобразится это место.

#НОВОСТИ

К 1 августу участок значительно изменится: там снимут старый асфальт, уложат брусчатку и бортовой камень, поставят опоры освещения и парковочные столбики.

На благоустройство потратят 3,25 млн рублей.

Проект выполняется в рамках инициативного бюджетирования. Идею сделать этот участок пешеходным предложила группа красноярцев. По условиям проекта, они примут финансовое участие в реализации своей задумки.

Сумма денежного софинансирования составит 200 тысяч рублей, ещё на 150 тысяч закупят малые архитектурные формы.

Территорию у памятника Поздееву начинают благоустраивать: она станет полностью пешеходной 1

Власти города отмечают, что поддерживают идеи красноярцев, — чтобы благоустроенные территории были востребованы у жителей нашего города.

Что касается переулка за памятником Андрею Поздееву, то эта территория уже давно требовала обновления. Очень рад, что в этом году она наконец-то преобразится», — сказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

 

Автор: Юлия Тарабан
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