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Сокол летит в республику Хакасия

Сокол летит в республику Хакасия
Иллюстрация: ircity.ru

Сергей Сокол, депутат Госдумы от Иркутской области, решил баллотироваться в парламент от Хакасии. Однако он имеет серьезную конкуренцию на уровне праймериз.

#НОВОСТИ

Сергей Сокол подал документы на праймериз ЕР в Хакасии, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на реготделение ЕР. Основным соперником Сокола станет Абрек Челтыгмашев — глава Аскизского района и руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований Хакасии».

Напомним, что в 2018 году г-н Сокол был вторым в списке «Единой России» на выборах иркутского заксобрания, где партия власти в чистую проиграла кампанию коммунистам во главе с тогда еще губернатором Сергеем Левченко. Однако в ходе расторговки ЕР выбила портфель спикера, которым был назначен Сергей Сокол. Позже в феврале 2019 года Сокола избрали секретарем реготделения ЕР. А в 2020-и местные единороссы отдали Соколу мандат Госдумы, доставшийся после перехода Ольги Баталиной на службу в правительство Российской федерации.

 

Автор: Петр Савельев
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