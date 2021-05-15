Вынесен первый приговор одному из соратников Виссариона

Владимир Ведерников получил полтора года условно за хранение патронов с испытательным сроком два года. Но это только по одному из обвинений. Дальше — больше.

Защита не согласна с вынесенным приговором и будет его обжаловать. Так, практически весь приговор основан на опросе Владимира, который осуществлялся оперативниками и без присутствия адвоката в то время, как он уже являлся фактическим подозреваемым по делу. Это и другие нарушения станут основой для обращения в апелляционную инстанцию», — заявили адвокаты.

При этом Ведерников остается в СИЗО, обвиняясь по основному делу «создание организации, посягающей на права и свободы граждан», и второму — «причинение тяжкого вреда здоровью».

На данный момент Ведерников находится в Минусинске, где очно участвовал в заседании Курагинского суда. Далее Ведерников будет этапирован обратно в Новосибирск.