Кержаков ушел из ФК «Томь». На решение повлияла игра с «Енисеем»

На послематчевой пресс-конференции после игры с ФК «Нижний Новгород» главный тренер «Томи», бывший футболист сборной России Александр Кержаков заявил об уходе из клуба.

Причины Кержаков не объяснил, однако рассказал, что решение принял уже давно.

Я принял решение еще после игры с «Енисеем», объявил его руководству. Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду. Хочу лишь сказать огромное спасибо и слова благодарности болельщикам», - заявил главный тренер команды.

Александр Кержаков возглавил «Томь» в 2020 году, и это его первый опыт в роли главного тренера. На момент смены тренера клуб после 11 туров набрал всего 3 очка и находился на предпоследнем месте в турнирной таблице. «Томь» закончила сезон на 18-м месте и должна покинуть ФНЛ, хотя шансы на то, чтобы остаться в лиге, у него еще есть: если будут дисквалифицированы другие команды.

ФК «Томь» был основан в 1957 году. Команда играла в Российской премьер-лиге с 2005 по 2012, в сезонах 2013/2014 и 2016/2017. После чего клуб покинул элитный дивизион из-за проблем с финансированием. Высшие достижения – 8 место в РПЛ в 2006 и 2010 годах, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/2008.