Ульяна Гельбова: Зачем оцифровывать бизнес или Откровенно о человеко-часах

Руководитель компании «Климат Сибири» Ульяна Гельбова рассуждает о стоимости услуг для клиента и для бизнеса. А также о том, что вообще дает понимание такого параметра как человеко-час.

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Ульяна Гельбова, «Климат Сибири»

Забирая автомобиль из сервиса, всегда смотрю в чеке стоимость работ. Профессиональные компании часто измеряют их в человеко-часах. Я пару лет назад задумалась над этим вопросом, сравнив человеко-часы в нашей климатической сфере с другими сферами. Понимая, насколько неадекватно низкие цены на услуги сложились на рынке.

Что в чеке от автодилера? Диагностика - 1470₽ за чел-час, технологическая подготовка - 800₽ чел-час. Считаю, что такая стоимость оптимальна для этой работы. При этом часто наблюдаю, анализирую это, сравнивая с нашими расценками: стоимость специалиста по монтажу и сервису климатических систем сегодня - около 500₽ за чел-час для конечного клиента.

Стоимость грузчика 350₽/час. Стоимость уборщицы - 500₽/час. Стоимость услуг в индустрии красоты - от 1000 до 4000₽/час. Стоимость программистов - от 1000-2000 ₽/час.

Получается, что работа наших специалистов на рынке конечному клиенту в среднем стоит чуть дороже грузчиков, на уровне уборщиц и значительно ниже специалистов бьюти. А ведь это очень тяжёлый, ответственный и опасный труд. Во-первых, он тяжёлый физически. Приходится поднимать тяжелое оборудование и инструменты.

Во-вторых, требует инструментов, стоимость комплекта которых на бригаду доходит до 200 тыс ₽. Наши монтажники и сервисники рискуют жизнью, работают на высоте. Не в тепле и комфорте, а в основном на улице - зимой в холоде, летом - в жару. А ещё надо залезать на крышу, в подвалы, плюс технически понимать, что монтируешь, то есть, быть компетентным. Иметь «корочки» как минимум по охране труда, электробезопасности, работе на высоте, понимать в холодильной технике и электронике. Монтажные работы и запуск техники - это реально не просто, а цена на услугу конечному клиенту - около 500₽ за чел-час. При этом на рынке много, как я говорю, шабашников, которые работают без технологии, не платят за аренду офиса, не платят налогов, отпускных, социальных выплат - не платят вообще ничего, и как правило не несут ответственность, чуть что - уходят со связи. И бывает, выставляют стоимость еще ниже, не считая, каким суммарно в итоге получается доход.

Когда мы говорим, что монтаж начинается от 9000 рублей с расходными материалами под ключ, клиенты часто комментируют, что есть дешевле. Есть, но это не про нас. На мой взгляд, работа по монтажу кондиционера под ключ с материалами вообще должна начинаться от 15-20 тыс ₽ и выше. Хотя бы от 1000-1400₽ за чел-час. И я точно знаю, что в России цена на такие «человеко-часы» сильно занижена, в Европе или в многих других странах инженерно-технические работы стоят на порядок, НА ПОРЯДОК дороже.

Когда я была в Японии, поняла, что показатель стоимости человеко-часа для них это очень важная цифра. От которой зависит уровень и качество жизни. Ещё бы, когда все раскладываешь так по полочкам, становится понятно, что сколько стоит и что за этим стоит.