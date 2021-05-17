В Красноярске стали меньше платить за жилищно-коммунальные услуги

Красноярск вошел в число городов, в которых аналитики заметили снижение стоимости среднего чека по оплате жилищно-коммунальных услуг. Исследование провёл банк «Русский стандарт».

Специалисты рассчитали данные по первому кварталу 2021 года и сравнивали их с аналогичным периодом прошлого года.

Самое большое падение стоимости, помимо нашего города, отмечено в Воронеже и Перми.

Топ-3 города с такими показателями: Красноярск (средний чек в 878 руб. и снижение на 17% относительно аналогичного периода прошлого года); Воронеж (средний чек в 1 851 руб. при снижении на 8%) и Пермь (средний чек 1 634 руб. при снижении на 7%), — отмечается в исследовании», — пишут аналитики.

Как отмечают специалисты, цена на ЖКХ упала в связи с тем, что многие сотрудники после работы на удаленке все же перебрались в офисы.

По информации банка, средний чек одной квитанции в первом квартале составил 3 553 руб.

В «Русском стандарте» также заметили, что россияне предпочитают оплачивать ЖКУ с помощью смартфона.