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В Красноярске стали меньше платить за жилищно-коммунальные услуги

В Красноярске стали меньше платить за жилищно-коммунальные услуги
Иллюстрация: vestivrn.ru

Красноярск вошел в число городов, в которых аналитики заметили снижение стоимости среднего чека по оплате жилищно-коммунальных услуг. Исследование провёл банк «Русский стандарт».

#НОВОСТИ

Специалисты рассчитали данные по первому кварталу 2021 года и сравнивали их с аналогичным периодом прошлого года.

Самое большое падение стоимости, помимо нашего города, отмечено в Воронеже и Перми.

Топ-3 города с такими показателями: Красноярск (средний чек в 878 руб. и снижение на 17% относительно аналогичного периода прошлого года); Воронеж (средний чек в 1 851 руб. при снижении на 8%) и Пермь (средний чек 1 634 руб. при снижении на 7%), — отмечается в исследовании», — пишут аналитики.

Как отмечают специалисты, цена на ЖКХ упала в связи с тем, что многие сотрудники после работы на удаленке все же перебрались в офисы.

По информации банка, средний чек одной квитанции в первом квартале составил 3 553 руб.

В «Русском стандарте» также заметили, что россияне предпочитают оплачивать ЖКУ с помощью смартфона.

Согласно статистике банка, на представителей каждого из полов приходится ровно по 50% всех платежей. При этом средний чек одной квитанции у мужчин на 5% выше, чем у женщин, — 3 639 руб. против 3 466 руб. соответственно», — говорится в исследовании.

 

Автор: Юлия Тарабан
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