Аграрии Красноярского края выполнили почти четверть плана посевной

Как сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства, по состоянию на 17 мая посевные работы выполнены на 295 тыс. гектаров, это 23% от запланированных объемов сева.

При этом план по зерновым и зернобобовым культурам выполнен на 25%, а по рапсу – на 32%. Традиционно быстрее всех работают хозяйства западной группы районов, они выполнили план на 39%, чуть меньше посевных площадей успели освоить сельхозпредприятия юга.

В этом году в южных районах края запланирован сев кукурузы – на создание кормов и на зерно, под эти цели отведены более 27 тыс. гектаров. В Шарыповском и Боготольском районах начали сеять маличный лен, он займет 9 тыс. гектаров, годом ранее под эту культуру отводилось в шесть раз меньше посевных площадей. Как отмечает пресс-служба минсельхоза, масличный лен может стать для Красноярского края такой же флагманской культурой, как и рапс: семена льна – высокомаржинальный продукт.

Напомним, по итогам 2020 года Красноярский край занял первое среди российских регионов место по валовому производству семян рапса. Сельчане намолотили 298,8 тыс. тонн маслосемян. Это 11 % всего объема, произведенного в России. Хотя для края это направление сравнительно новое: рапс сибирские крестьяне освоили только около 10 лет назад.