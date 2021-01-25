Аграрии Красноярского края отправили на экспорт почти четверть миллиона тонн зерна

В общей сложности на рынки других регионов и стран было поставлено свыше миллиона тонн этой продукции. Большая часть заявленного объема разошлась по территориям РФ.

В 2020 году из Красноярского края было экспортировано более 234 тысяч тонн зерна, рапса и льна. Это на 49,6% больше, чем годом ранее, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Из этого объема 136,4 тысячи тонн пришлось на пшеницу, 72,3 тысячи тонн на рапс и 20,1 тысячи тонн — овес.

Основным импортером в 2020 году стала Монголия — 84,93 тысячи тонн зерна, 7,68 тысячи тонн рапса и 3 тонны семян льна. Также красноярское зерно активно покупали:

Китай (24,96 тыс. т зерна, 37,77 тыс. т рапса и 124 т семян льна);

Казахстан (19,5 тыс. т зерна и 10,87 тыс. т рапса);

Беларусь (15,84 тыс. т рапса);

Азербайджан (12,51 тыс. т зерна);

Киргизия (16,11 тыс. т зерна)

Чехия (100 т рапса).

Причем поставки в Киргизию и Чехию прошли впервые за последнее время.

Помимо этого более 929 тысячи тонн зерна, продуктов его переработки и семян рапса было поставлено в другие регионы РФ. Здесь основными потребителями красноярского зерна стали: Ленинградская область и Санкт-Петербург (207,68 тысячи тонн), Алтайский край (135,15 тысячи тонн), а также Псковская (79,28 тысячи тонн) и Калининградская области (59,87 тысячи тонн).